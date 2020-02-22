Суд разрешил компании Tesla вырубить лес под стройку первого в ЕС завода

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Ringo H.W. Chiu/AP

Берлинский Высший административный суд разрешил компании Tesla начать возведение первого в Европе завода компании, вырубив 91 га леса. Об этом сообщает Reuters.

Ранее в суд обратились экологические организации «Зеленая лига Бранденбурга» и «Ассоциация по ландшафтному управлению и охране видов в Баварии». Они утверждали, что строительство завода угрожает местной дикой природе и может привести к загрязнению водоемов. Кроме того, из-за строительство должны были вырубить 91 га леса.

Однако суд постановил не запрещать возведение завода американской компании, так как Tesla смогла доказать «юридические требования для скорейшего начала строительства завода».

Американский производитель электромобилей объявил о планах построить завод в ЕС в ноябре прошлого года.

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