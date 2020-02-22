Гигантские стаи саранчи атакуют целые государства

Люди начали говорить о разнообразных библейских сценах, где описывается саранча. Ее рои настолько густые, что за ними нельзя рассмотреть небо. За последние несколько дней саранча опустошила посевы в Южном Судане, Сомали, Эфиопии и других странах. Также не обошла беда Индию и Пакистан. На данный момент огромные рои насекомых направляются в сторону границы с Китаем, где находится множество уток, которые смогут хотя бы частично уничтожить саранчу.

В то же время страны Ближнего Востока вовсю рассказывают о разнообразных сценах Апокалипсиса. В них говорится о том, что невероятное количество насекомых закроет небо и будет сметать все на своем пути. В сети можно найти огромное количество видео, на которых видно, что из-за саранчи не могут передвигаться даже автомобили. Такая ситуация сложилась в Бахрейне.

В Библии можно найти несколько описаний того, как Бог насылает на Египетские земли саранчу, чтобы она уничтожила всю зелень и плоды, которые остались после сильного града.