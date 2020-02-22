Назвали цены и комплектации кроссовера Chery Tiggo 8 для России

Китайский автопроизводитель Chery назвал российские цены на семиместный флагманский кроссовер Chery Tiggo 8. Как сообщает «Автоновости дня», самая доступная версия новинки с учетом спецпредложений и Trade-in обойдется в 1 479 000 рублей. Продажи модели начнутся уже в марте.

Топовая комплектация Tiggo 8 будет стоить 1 699 000 рублей. Кроме полностью светодиодной оптики и «зимних» опций (подогревы руля, сидений, форсунок стеклоомывателя и прочего), в нее войдут все возможные системы активной и пассивной безопасности, а также бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя и функция бесконтактного открывания багажника.



Chery Tiggo 8. Фото Chery



Chery Tiggo 8. Фото Chery

В «базе» же новинка по умолчанию получит цифровую приборную панель, русифицированный мультимедийный комплекс с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем, сенсорную панель управления климатом, кожаный салон, а также мультифункциональный руль с регулировками в четырех направлениях.

Двигатель безальтернативный – 2,0-литровый 170-сильный турбомотор (250 Нм), который можно заправлять как 95-м, так и 92-м бензином. Пару ему составляют клиноцепной вариатор от Chery и передний привод.



Интерьер Chery Tiggo 8. Фото Chery



Интерьер Chery Tiggo 8. Фото Chery



Интерьер Chery Tiggo 8. Фото Chery



Интерьер Chery Tiggo 8. Фото Chery



Интерьер Chery Tiggo 8. Фото Chery

Официальные продажи Chery Tiggo 8 в России начнутся в марте. Сначала новинка будет доступна только в топовой комплектации с передним приводом, но в течение года на рынок выйдут и более доступные версии стоимостью от 1 479 000 рублей (с учетом акций и трейд-ин).

К слову, недавно новинка прошла полную адаптацию к российским условиям эксплуатации. Специально для России кроссовер получит отдельную заводскую гарантию от любых дефектов лакокрасочного покрытия сроком на 5 лет.