Назвали цены и комплектации кроссовера Chery Tiggo 8 для России

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mavit
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Назвали цены и комплектации кроссовера Chery Tiggo 8 для России

Китайский автопроизводитель Chery назвал российские цены на семиместный флагманский кроссовер Chery Tiggo 8. Как сообщает «Автоновости дня», самая доступная версия новинки с учетом спецпредложений и Trade-in обойдется в 1 479 000 рублей. Продажи модели начнутся уже в марте.

Топовая комплектация Tiggo 8 будет стоить 1 699 000 рублей. Кроме полностью светодиодной оптики и «зимних» опций (подогревы руля, сидений, форсунок стеклоомывателя и прочего), в нее войдут все возможные системы активной и пассивной безопасности, а также бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя и функция бесконтактного открывания багажника.

Назвали цены и комплектации кроссовера Chery Tiggo 8 для России
Chery Tiggo 8. Фото Chery

Назвали цены и комплектации кроссовера Chery Tiggo 8 для России
Chery Tiggo 8. Фото Chery

В «базе» же новинка по умолчанию получит цифровую приборную панель, русифицированный мультимедийный комплекс с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем, сенсорную панель управления климатом, кожаный салон, а также мультифункциональный руль с регулировками в четырех направлениях.

Двигатель безальтернативный – 2,0-литровый 170-сильный турбомотор (250 Нм), который можно заправлять как 95-м, так и 92-м бензином. Пару ему составляют клиноцепной вариатор от Chery и передний привод.

Назвали цены и комплектации кроссовера Chery Tiggo 8 для России
Интерьер Chery Tiggo 8. Фото Chery

Назвали цены и комплектации кроссовера Chery Tiggo 8 для России
Интерьер Chery Tiggo 8. Фото Chery

Назвали цены и комплектации кроссовера Chery Tiggo 8 для России
Интерьер Chery Tiggo 8. Фото Chery

Назвали цены и комплектации кроссовера Chery Tiggo 8 для России
Интерьер Chery Tiggo 8. Фото Chery

Назвали цены и комплектации кроссовера Chery Tiggo 8 для России
Интерьер Chery Tiggo 8. Фото Chery

Официальные продажи Chery Tiggo 8 в России начнутся в марте. Сначала новинка будет доступна только в топовой комплектации с передним приводом, но в течение года на рынок выйдут и более доступные версии стоимостью от 1 479 000 рублей (с учетом акций и трейд-ин).

К слову, недавно новинка прошла полную адаптацию к российским условиям эксплуатации. Специально для России кроссовер получит отдельную заводскую гарантию от любых дефектов лакокрасочного покрытия сроком на 5 лет.