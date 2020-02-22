Власти Алтайского края поманили шведских туристов Шамбалой

Такие буклеты, видимо, должны завлечь шведских туристов

Делегация Алтайского края устроила в шведском Гетеборге презентацию потенциала Алтайского края в различных сферах: от туризма до экономики. Как сообщает «Российская газета», представители региона немало внимания уделили туристическим возможностям края. На сайте регионального правительства сказано, что от чиновников в Швецию поехал заместитель начальника департамента администрации губернатора и правительства края по внешним связям и протоколу Максим Татаркин.

Заинтересованная публика на презентации

В Гетеборге была открыта фотовыставка «Красоты Алтая», а также прошла презентация региона для местных деловых кругов, общественности и местных россиян. В мэрии города рассказывалось об экономическом, туристическом, инвестиционном и культурном потенциале края. В частности, алтайская делегация поведала о записках русского художника, путешественника, писателя, философа и мистика Николая Рериха, который писал, что видел на Алтае вход в Шамбалу – тибетскую мифическую страну, описанную в индуистских трудах, являющуюся частью эзотерической традиции. Правда, в публикации не указано, что Шамбалу Рериха в большинстве случаев помещают на территорию Республики Алтай — в окрестностях горы Белуха, а не Алтайского края. Возможно, региональные власти хотели воспользоваться путаницей с «двумя Алтаями», чтобы завлечь шведов. Это предположение подтверждает публикация на сайте Союза русских обществ в Швеции. «Ходят легенды, что водолазы в Телецком озере (максимальная глубина 335 м, температура воды в нижних слоях +3-4 градуса!) видели отлично сохранившееся чуть ли в полном составе конное войско Чингис-хана», — сказано на сайте.

В Доме мировой литературы открылась фотовыставка с видами природы региона. Также гостей мероприятия познакомили с книгами серии «Алтай. Судьба. Эпоха», посвященной знаменитым землякам. В дни визита состоятся встречи с русскими соотечественниками, живущими в Швеции. Делегация региона посетит русскую школу в Гетеборге. Для участников мероприятий подготовили информационные буклеты, также они посмотрят видеофильм об Алтайском крае.

Честь представлять Алтайский край выпала заместителю начальника департамента администрации губернатора и правительства края по внешним связям и протоколу Максиму Татаркину. Мероприятие было организовано при поддержке Генконсульства РФ в Гетеборге, правительства Алтайского края и Союза русских обществ в Швеции. Отметим, что сумма, в которую обошлась поездка, не раскрывается. Однако на сайте Госзакупок можно найти, к примеру, заказ на изготовление 3 тысяч буклетов «Алтайский край» от регионального Минэкономразвития на сумму 260 тысяч рублей, датированный концом 2019 года. Исполнителем выступило ООО «Азбука», единственным учредителем и директором которого является Наталья Пашаева.

Напомним, что ранее эксперты раскритиковали российские власти в части политики развития регионального туризма. По мнению гендиректора крупного московского туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, региональные власти расходуют выделенные деньги неэффективно. В качестве показательного примера он привел Алтайский край, который, по его мнению, ошибочно пытается привлечь туристов из дальних регионов.

По его оценке, Алтайскому краю совершенно незачем тратить несколько миллионов на выставки, к примеру, в Москве, поскольку большинство туристов приезжает сюда из смежных регионов. «Весь региональный туризм – это туризм по-соседски. Тому же Байкалу 90 % прибытий обеспечивает Иркутская область, а москвичей там менее 5 %. Надо вкладывать в продвижение продукта в соседние области», — отмечал эксперт. Вероятно, это можно отнести и к международным презентациям.