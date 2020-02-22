Эксперты рассказали, как распознать фальсифицированное лекарство и не купить подделку

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждая десятая упаковка лекарств в странах с низким уровнем доходов является фальсифицированной. И хорошо, если препарат только «пустышка» — не улучшит здоровье, но и не навредит. Но если там содержатся ядовитые и вредные компоненты, страшно даже представить, что может произойти.

Эксперты рассказали, как уберечь себя от фальсификата и на что обратить внимание при покупке лекарства.

Существуют определенные признаки, на которые следует ориентироваться. Первое, с чего следует начать — осмотреть упаковку. Насторожить должно нарушение ее целостности, неровные шрифты. Нелишним также будет заглянуть в инструкцию — некоторые фальсификаторы допускают в тексте орфографические ошибки.

Упаковка должна быть цельной, с четко выбитым сроком годности препарата и номером серии, наличие инструкции также обязательно. Важный момент: номера партии на первичной и вторичной (внутренней) упаковке товара должны совпадать.

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В случае, если покупатель засомневался в качестве препарата, не надо стесняться. Смело стоит обратиться к провизору аптеки и попросить у него сертификат соответствия. Если сотрудник повел себя странно и отказал в этом, от такого лекарства надо отказаться. Существует вероятность, что закупка была сделана у подозрительного дистрибьютора.

Перед употреблением следует присмотреться к таблетке. Если она рассыпается в руках или присутствует другой, отличающийся цвет или структура, лучше от нее отказаться. Также стоит помнить, что растворимые таблетки должны быстро превращаться в однородную суспензию.

При подозрении на фальсификат следует обращаться в органы Росздравнадзора.

На сайте Федеральной службы в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) можно найти информацию о выявленных недоброкачественных, фальсифицированных лекарственных средствах. Уведомляют специалисты и об отзыве лекарственных средств — оригинальных, но содержащих субстанции, опасные для здоровья.

Росздравнадзор также информирует об изменении дизайна упаковок лекарственных препаратов для медицинского применения со стороны производителей — эта информация также не будет лишней, если в аптеке предлагают препарат в новой, неизвестной ранее потребителю, упаковке.

Добавим, что Минздрав разрабатывает поправки в статью 4 закона «Об обращении лекарственных средств», которые должны уточнить понятие «фальсифицированное лекарство». В ведомстве также настаивают на расширении полномочий правоохранительных органов в борьбе с некачественными препаратами.

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