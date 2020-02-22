Активизировались. В ДНР заявили о появлении техники ВСУ в Донбассе

МОСКВА, 22 февраля/ Радио Sputnik. Украинские военные размещают боевую технику в жилых районах в подконтрольных населенных пунктов в Донбассе и уже заминировали прилегающую к ним территорию, сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Зафиксированы очередные факты размещения техники и вооружения вооруженных формирований Украины в населенных пунктах вблизи жилых домов… 10-я бригада (вооруженных сил Украины, – ред.) укрыла во дворах населенного пункта Черненко один БТР, а также скрытно разместила две БМП и установила 13 противотанковых мин ТМ-62 в районе Гнутово», – цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Он также добавил, что ополченцам удалось обнаружить четыре БМП, зенитную установку и зенитный ракетный комплекс «Оса» в населенных пунктах Зайцево, Николаевка и Красногорска.

Часть упомянутой техники начала вести огонь по окраинам Донецка, сообщил представитель ДНР.

Утром в субботу радио Sputnik сообщило, что в ДНР рассказали об обстрелах своей столицы украинскими силовиками.