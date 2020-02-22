На Украине заявили, что могут «выжигать российские войска»

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Украинское издание «Цензор.нет» заявило, что Незалежная обладает оружием, способным «выжигать российские войска в случае вторжения с безопасных расстояний».

Речь идет об украинской реактивной системе залпового огня «Ольха», которая создана на базе советского аналога «Смерч». По данным издания система способна поражать цели на расстоянии до 70 километров, а осколочно-фугасная боевая часть вести 250 килограммов. Система наведения, якобы, позволяет доставлять эти четверть тонны с точностью плюс-минус 20 метров.

Кроме того, пригрозила Украина и российским кораблям. На этот раз противокорабельным комплексом «Нептун», способным на расстоянии в 100 километров топить подвижные цели.

Министерство обороны Украины уже выделило средства на закупку «грозного оружия», правда, самым неожиданным методом изменив способ финансирования. Вместо прямого финансирования конструкторскому бюро «Луч» предложили взять кредиты под госгарантии. На предприятии от такого метода финансирования отказались.