Трассу Дамаск — Алеппо официально открыли для гражданского транспорта

БЕЙРУТ, 22 фев — РИА Новости. Государственная трасса Дамаск-Алеппо официально открыта для движения гражданского транспорта без ограничений, заявил в субботу министр транспорта Сирии Али Хамуд.

«Трасса Дамаск-Алеппо официально открыта для движения транспортного потока, и она в полном распоряжении граждан», – цитирует министра сирийское государственное агентство САНА.

Стратегически важная государственная транспортная артерия, связывающая два крупнейших сирийских города, деблокирована впервые за семь лет в результате успешной операции сирийской армии, благодаря которой удалось зачистить от террористов западные окраины города Алеппо и значительную территорию одноименной провинции.

Трасса важна в первую очередь в экономическом плане. Использование данной транспортной артерии позволит быстрее восстановить разрушенный террористами промышленный сектор провинции Алеппо и инфраструктуру разрушенных поселений, так как с открытием трассы значительно сократится время доставки грузов, и отпадет необходимость использовать объездные пути черед Хаму или Ханасер.