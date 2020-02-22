Садить перец на рассаду по лунному календарю нужно в конце февраля 2020 года

Посадка перца на рассаду в 2020 году по лунному календарю в феврале – это одна из часто запрашиваемых тем в по?

?сковых системах. Перец очень требовательное растение, поэтому к его посадке нужно подойти серьезно, чтобы в результате получить хороший урожай.

Благоприятные дни для посадки перца в феврале 2020 года

Большая часть садоводов уверены, что рост и развитие культур напрямую зависит от лунного календаря и фаз земного спутника, что было научно доказано. Чаще всего посадкой и посевом семян садоводы советуют заниматься в период роста Луны.

Каждая фаза Луны по-особому влияет на все живое на Земле. Таким образом:

Согласно лунному календарю, посадкой перца в последний месяц зимы нужно заниматься в благоприятные для этого дни: 24-29 февраля 2020 года. 23 февраля лучше отказаться от посева семян, так как в этот день Луна будет находиться в фазе Новолуния.

Специалисты указали на дни, когда можно высаживать перец в марте. Так как Луна будет расти до 8 марта, то и высаживать культуры можно в этот период, а вот с 9 и до 24 числа подобные работы лучше отложить.

Согласно данным, можно составить личный календарь работ, и стараться его придерживаться.

Посадка перца в феврале по регионам России

Прежде чем начать высаживать перец, нужно обратить внимание на климатические особенности региона проживания. Чтобы получить хороший урожай, нужно обратить внимание на погодные условия, например, при суровом климате не стоит высаживать растения в открытый грунт.

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Средняя полоса

На этой территории лучше отказаться от выращивания позднеспелых сортов перца. Заниматься посевом семян лучше всего в период 26-29 февраля.

Сибирь

Из-за сурового климата предпочтение стоит отдавать ранним и среднеспелым сортам перца. Заниматься посевом семян лучше всего в период 26-29 февраля.

Урал

Погодные условия этой территории схожи с сибирскими, поэтому и сроки посева семян такие же – все благоприятные дни. От выращивая поздних сортов лучше отказаться, так как перец может не успеть созреть, как температура воздуха начнет падать.

Питер и область

В связи с тем, что лето на территории холодное, предпочтение стоит отдавать низкорослым раннеспелым или среднеспелым сортам перца. Семена стоит высаживать в период с 26 по 29 февраля.

Южные регионы России

На этих территориях выращивать можно все сорта перца. Их высадкой стоит заниматься с 26 по 29 февраля.

Специалисты также отмечают, что при высадке перца на рассаду или в грунт, нужно обращать внимание на рекомендации производителей семян. Чаще всего информация находится на упаковке.

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