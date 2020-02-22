Из «Яблока» исключили 16 человек за попытку «организовать внутри партии секту»

В федеральном бюро пожаловались на непрерывные скандалы, эпатаж и искусственные столкновения.

Федеральное бюро «Яблока» исключило из партии 16 человек, в том числе сооснователя фонда «Городские проекты» Максима Каца.

Кац пытался возглавить московское отделение партии путем создания в нем «искусственного большинства» из своих сторонников, не принимавших самостоятельные решения. «По существу Кац пытается организовать внутри партии секту с собой во главе», — заявило федеральное бюро партии.

В решении бюро также сказано, что борьба Каца и его единомышленников за контроль над московским отделением «в течение более трех лет сопровождается непрерывными скандалами, эпатажем и искусственными столкновениям».

Кац заявил, что намерен обжаловать решение бюро. «Проект решения совсем смешной и нелепый, и я думаю, что это решение будет отменено. Мы обжалуем его в партийном арбитраже и на съезде», — сказал он.

Максим Кац выступил в «Яблоко» в 2016 году и привел туда около 300 своих сторонников. Они неоднократно критиковали Сергея Митрохина, который тогда возглавлял московское отделение партии. В свою очередь Митрохин обвинял Каца в «рейдерстве».

В январе единороссы внесли законопроект о ликвидации партии «Яблоко» и тут же отозвали его.