5 фильмов Джулии Робертс, о которых редко говорят

28 октября 2017 года Джулия Робертс, самая обаятельная актриса Голливуда, отпраздновала 50-летний юбилей!

Про «Красотку» и «Эрин Брокович» помнят все – а журнал Vogue тем временем разыскал пять фильмов актрисы, о которых говорят очень редко.

«Мистическая пицца», 1988

Одна из первых ролей Джулии Робертс. Девушке было 20 лет, и она только-только переехала из родного штата Джорджия в Нью-Йорк, чтобы попробовать себя в кино. Попасть на съемочную площадку ей помог брат Эрик — довольно успешный на то время актер. «Мистическая пицца» — романтическая комедия о трех юных девушках — официантках в кафе, которые мечтают о большой и чистой любви. Для роли одной из девушек Джулия Робертс перекрасила свои русые волосы в темно-рыжий цвет, что позже стало ее визитной карточкой.

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«Дело о пеликанах», 1993

В 1993 году в прокат вышел фильм «Дело о пеликанах», в котором Робертс снималась уже после выхода нашумевшей «Красотки», то есть будучи абсолютной звездой. Это экранизация юридического романа популярного писателя Джона Гришэма — видимо, именно серьезный сюжет заинтересовал Джулию Робертс. В «Деле о пеликанах» она сыграла талантливую студентку юрфака Дарби, которая исследует в архивах факты об убийстве двух судей Верховного суда — и случайно вскрывает серьезное дело государственного уровня. Пожалуй, «Дело о пеликанах» — самый политический фильм Джулии Робертс, которая чаще всего снимается в кино о тяжелой судьбе женщин.

«Мэри Рейлли»

В середине 1990-х карьера актрисы развивалась стремительно — и личная жизнь тоже. По слухам, Робертс крутила романы с Мэтью Перри, Кифером Сазерлендом, Лиамом Нисоном. В интервью актриса признавалась, что переменчивая личная жизнь вводила ее в депрессию, и поэтому в те годы она чаще всего выбирала не очень веселые сценарии. Так, в 1996 году актриса снялась в драме «Мэри Рейлли» — триллере Стиена Фрирза по мотивам повести «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Джулия Робертс сыграла главную роль — служанки Мэри, которая внезапно узнает, что доктор Джекил и мистер Хайд — один и тот же человек.

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«Война Чарли Уилсона», 2007

Том Хэнкс и Филип Хофман — отличная компания была у Джулии Робертс в фильме «Война Чарли Уилсона». Это еще одно политическое кино в биографии актрисы: история американского конгрессмена Чарльза Уилсона, который во время Афганской войны поставлял оружие афганскому сопротивлению. Робертс сыграла очень яркую героиню — аристократку и политическую активистку.

«Обычное сердце», 2014

В 2014 году на канале HBO прошла премьера фильма «Обычное сердце» с идеальным актерским составом — Джулия Робертс, Марк Руфалло, Мэтт Бомер, Джим Парсонс. Действие фильма происходит в 1980-ые: несколько активистов Нью-Йорка пытаются привлечь внимание властей и жителей к проблеме СПИДа, который только зарождается. Все актеры, исполняющие главные роли, были выдвинуты на «Эмми».

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