7 признаков того, что ваш любимый человек – старая душа

Старые души любят и принимают безо всяких условий – просто потому, что видят истинную красоту вашей души…

Эзотерика

Автор Редакция На чтение 4 мин. Просмотров 2 Опубликовано 22.02.2020

Люди, которых мы называем «старыми душами» – это глубокомысленные, созерцательные и мудрые люди. Они знают, как устроен этот мир. Их слова и поступки порой могут казаться странными и необычными, но со временем вы неизбежно признаете их мудрость и оправданность.

«Старые души» – это особенные люди. И если вам повезло влюбиться в одного из них, и этот человек ответил взаимностью – вам очень повезло…

1. Им необходимо время, чтобы побыть наедине с самими собой

Старым душам нужно оставаться наедине с собой, чтобы расслабиться, пополнить запасы энергии и восстановить свою связь с жизнью и миром вокруг них.

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Необходимость социальных взаимодействий с другими людьми зачастую утомляет старые души, и им попросту нужно побыть в одиночестве или заняться любимым хобби.

Не обижайтесь на них и не думайте, что они вас не любят – совсем напротив. Просто иногда им нужен перерыв даже в общении с любимым человеком.

2. Они любят приятные мелочи жизни

Они не нуждаются в грандиозных романтических жестах. Для них куда ценнее совместные прогулки на свежем воздухе, совместный просмотр любимых сериалов и те вечера, когда вы просто лежите в постели в обнимку и говорите обо всем на свете.

Старые души знают, что жизнь бывает очень суматошной и непредсказуемой, и потому всегда находят утешение в простых радостях. Например, когда проводят с партнером как можно больше тихого, спокойного и полного любви времени.

3. Они учат вас жизни

Старые души играют в любых отношениях довольно интересные роли, становясь одновременно наставниками, любовниками и друзьями.

Они способны научить вас сочувствию, а также любви к себе самим и миру вокруг.

Они могут научить вас, как получать удовольствие от простых вещей, и быть благодарными за то, что вы есть друг у друга.

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4. Они всегда рядом, когда нужны

Старые души будут рядом с вами, что бы ни случилось, и какой бы поворот ни приняла ваша жизнь. Они всегда будут для вас островком спокойствия в бурном океане жизни. Вы знаете на глубинном уровне, что всегда можете на них рассчитывать.

Они становятся для вас точкой опоры, с помощью которой вы можете при желании перевернуть весь мир. Именно поэтому вы безгранично любите их и доверяете.

5. Они не играют с вами в игры

Старые души относятся к вам с истинным уважением, и ожидают того же от вас. Они ненавидят тратить время на бессмысленные игры и требования в очередной раз доказывать свою любовь. Они вряд ли останутся с теми, кто играет с ними в такие игры, то приближая, то отдаляя их от себя.

Они всегда будут с вами самими собою, такими, как они есть, и ожидают от вас того же. Но если вы будете постоянно пытаться испытывать любовь на прочность, то рискуете нарваться на весьма жесткую реакцию.

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6. Они верны всегда и в любых обстоятельствах

Старые души не склонны к изменам. Знаете, почему? Да потому, что они не позволяют гормонам и сиюсекундным прихотям управлять своей жизнью. Им не нужны тайные интрижки, чтобы почувствовать себя живыми.

Они предпочитают не добавлять в свои жизни ненужной драмы и конфликтов. И они слишком сильно любят вас и ценят отношения, чтобы подвергать их опасности собственной изменой.

Кроме того, вы – их радость, им действительно не нужен никто другой.

7. Они любят по-настоящему и безо всяких условий, но не позволят себя использовать

Старые души любят и принимают вас безо всяких условий – просто потому, что видят истинную красоту вашей души. Ради того, чтобы быть вместе с вами, они готовы мириться с очень многим, и зачастую делают это… Но они не позволяют себя использовать. Никому и никогда, даже вам.

И если вы поставите отношения под угрозу ложью, неверностью или неуважением, не ожидайте, что они смирятся и с этим.

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