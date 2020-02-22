В ночном клубе Кемерово две девушки оголились ради бесплатной выпивки (ФОТО)

Скандальные фото попали в Сеть.

В одном из ночных клубов Кемерова девушки раздевались ради бесплатного алкоголя.

Фото появились в группе "Интересный Кемерово" в ВК и вызвали широкий резонанс среди пользователей.

Инцидент произошёл в ночь на пятницу 21 февраля.

"В ночном клубе Кемерова две девушки разделись догола ради алкоголя", — написал автор снимков.

Поведение девушек стало предметом активного обсуждения: некоторые заметили, что такие конкурсы проходят в ночных клубах постоянно иецхэзжн и в участии в них нет ничего постыдного.

По мнению их оппонентов, такое поведение кемеровчанок, равно как и любовь к халяве – недостойно.