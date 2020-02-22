Житель Бразилии превратился в «зловещее существо»: опубликованы фото

44-летний Мишель Фару ду Прадо, проживающий в Сан-Паулу (Бразилия), так увлекся татуировками и пирсингом, что превратился в настоящее исчадие ада. Мужчиной можно легко пугать детей, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Помимо тату и пирсинга, бразилец сделал себе «собачьи» ушки и заточил зубы. Мужчина начал увлекаться тату 25 лет назад. Сегодня у него огромный стаж художника-татуировщика.В ближайшее время Мишель наймет стоматолога, чтобы тот покрыл зубы металлом. По словам жителя Бразилии, он имеет высокий болевой порог, он готов вытерпеть всё, лишь бы завершить образ. Мужчина гордится, что его отлично знают в его краях. Ему нравится привлекать внимание окружающих. Удивителен факт: «человек-сатана» на самом деле верит в Бога и активно посещает церковное сообщество. Мужчина отмечает, что образ не обязательно должен соответствовать характеру. Бразилец требует только уважения к себе. Ему безразлично, что о нем думают окружающие. Мужчина имеет жену и сына, супруга даже помогает Мишелю в татуировании тела, она во всём его поддерживает.