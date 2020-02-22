Зараженные коронавирусом американцы летели в США вместе со здоровыми людьми

Сперва Госдепартамент Соединенных Штатов пообещал всем, что люди, контактировавшие с больными, не попадут на борт, однако в итоге призвал чиновников здравоохранения разрешить посадку. Людей только проверили на наличие симптомов заболевания.

Важно отметить, что четырнадцать пассажиров оказались инфицированными. В самом самолете оградили 18 мест для больных коронавирусом. Здоровые пассажиры были в ярости, ведь их никто не предупреждал о риске.

История наделала много шума, так как власти США закрыли глаза абсолютно на все угрозы и возможные проблемы. Отметим, что на круизном лайнере больше 600 человек из 3700 были зараженными. Садить больных людей рядом со здоровыми было явно неразумно. Легкомысленность чиновников поражает.