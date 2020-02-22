Житель Бразилии превратился в «зловещее существо»: опубликованы фото

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44-летний Мишель Фару ду Прадо, проживающий в Сан-Паулу (Бразилия), так увлекся татуировками и пирсингом, что превратился в настоящее исчадие ада. Мужчиной можно легко пугать детей, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.

Помимо тату и пирсинга, бразилец сделал себе «собачьи» ушки и заточил зубы. Мужчина начал увлекаться тату 25 лет назад. Сегодня у него огромный стаж художника-татуировщика.

В ближайшее время Мишель наймет стоматолога, чтобы тот покрыл зубы металлом. По словам жителя Бразилии, он имеет высокий болевой порог, он готов вытерпеть всё, лишь бы завершить образ.

Житель Бразилии превратился в «зловещее существо»: опубликованы фото

Мужчина гордится, что его отлично знают в его краях. Ему нравится привлекать внимание окружающих. Удивителен факт: «человек-сатана» на самом деле верит в Бога и активно посещает церковное сообщество. Мужчина отмечает, что образ не обязательно должен соответствовать характеру.

Бразилец требует только уважения к себе. Ему безразлично, что о нем думают окружающие. Мужчина имеет жену и сына, супруга даже помогает Мишелю в татуировании тела, она во всём его поддерживает.