Магнитные бури в марте 2020 года: названы даты самых сильных метеоударов

Первая буря пройдет 4-5 марта. Она окажется самой сильной за последние месяцы. Проблемы со здоровьем возможны не только у метеочувствительных людей. Все мы можем ощутить упадок сил, головные боли, раздражительность, апатию.

Следующий удар придется на 13 марта. Событие не выделится особой мощностью, оно будет средним. Осторожными следует быть особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также средняя по мощности буря пройдет 16 числа. Она может повлиять на психическое состояние людей. Рекомендуется сдерживать себя, избегать конфликтов.

19 марта ожидается тоже средняя магнитная буря, способная спровоцировать рецидивы различных заболеваний, в том числе опорно-двигательного аппарата.

21-22 марта состоится новый удар, который затронет только метеозависимых людей. Возможно повышение внутреннего давления, в результате чего пострадают гипертоники.

И последняя буря пройдет 28 марта. Она тоже окажется средней. Прислушиваться к своему состоянию следует метеозависимым гражданам. Носите с собой аптечку с необходимыми препаратами.