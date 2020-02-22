На хабарі у 3 тисячі доларів затримали начальника відділу поліції Волині

На Волині затримали начальника відділу Головного управління Національної поліції в області, який одержав 3 000 доларів США неправомірної вигоди.

За версією слідства, правоохоронець вимагав та, зрештою, отримав 3 тисячі доларів США хабара за закриття кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння громадянином транспортним засобом марки «Volkswagen Passat», — повідомляє прес-служба прокуратури області.

Крім цього, він нібито обіцяв не вилучати автомобіль.

Як з’ясувалось згодом, громадянин придбав цю автівку законно, однак, продавець магазину заявив, що він її викрав.

Таким чином гроші за закриття провадження посадовець поліції вимагав у невинної особи, це обурило чоловіка і він звернувся із відповідною заявою.

Наразі дії поліцейського кваліфікували за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане із вимаганням).

Прокурори готують повідомлення про підозру, а також клопотання до суду про обрання правоохоронцю міри запобіжного заходу.

Клопотатимуть і про відсторонення його від посади.

Довідково: санкція ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, а також конфіскацією майна.

Викриття начальника відділу ГУ НП в області під час одержання ним неправомірної вигоди — результат спільної роботи прокуратур Волинської та Львівської областей, слідчих Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові, та оперативних працівників Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.