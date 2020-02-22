Украинские силовики обстреляли Донецк, заявили в ДНР

МОСКВА, 22 февраля/ Радио Sputnik. Украинские силовики из БМП обстреляли окраины Донецка, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Сегодня вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Марьинки в направлении Александровки (поселок на окраине Донецка) с применением вооружения БМП-2. По уточненным данным, в результате обстрела зафиксированы повреждения пяти домов», – приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

В свою очередь, в штабе операции объединенных сил Украины заявили, что в ночь на 22 февраля была пресечена попытка прорыва через линию соприкосновения.

«Подразделения объединенных сил своевременно … очередными огневыми средствами отбили атаку», – говорится в сообщении на странице штаба в Facebook.

Отмечается, что в результате попытки прорыва погиб один военнослужащий вооруженных подразделений самопровозглашенной республики.

Власти Украины с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.

Ранее в субботу радио Sputnik сообщило, что Киев сократил подачу воды на территорию ЛНР.