В СФ заявили об оборонительном характере российской военной доктрины

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Россия готовится только к оборонительным действиям, учения Пентагона, связанные якобы с ядерным ударом РФ в Европе, являются провокацией, заявил РИА Новости член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

США провели учения на случай российского ядерного удара в Европе, сообщили в Пентагоне.

«Разумеется, это провокация. В нашей военной доктрине нет идеи применения первыми ядерного удара. Он может быть только ответным», — сказал сенатор.

И сами военные действия на территории Европы также могут носить исключительно ответный характер, добавил он. «Американцы и НАТО делают вид, что не знают об этом. И тем самым намекают на агрессивный характер нашего поведения в Европе. Но это не соответствует действительности», — отметил политик.

«Мы готовимся исключительно к оборонительной войне», — заключил Морозов.

Представитель американского оборонного ведомства ранее рассказал, что сценарий «небольших учений» включал «внештатную ситуацию в Европе, где идет война с Россией и Россия решает ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО». Он рассказал, что в ходе учений была сымитирована реакция США, в ходе которой Вашингтон «отвечает ядерным ударом против России». По его словам, в ходе этих учений глава Пентагона Марк Эспер получил представление о том, как США могли бы реагировать в подобной ситуации.