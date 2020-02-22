Спросившей Путина о жизни на 10 тысяч рублей россиянке нашли работу

Чиновники нашли работу и ее сыну.

Жительнице Петербурга Зинаиде Беликовой, которая спросила президента Владимира Путина о том, как прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц, городские чиновники нашли работу, а заодно и ее сыну.

Беликовой предложили работать в одной из местных клиник и развозить документы на машине с водителем — ранее петербурженка окончила курсы соцработника. Женщина согласилась и уже написала заявление о приеме на работу.

22-летнему сыну петербурженки, который служил в ракетно-зенитных войсках, а сейчас ищет работу, предложили вакансию водителя кареты скорой помощи.

Глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга Николай Цед пообещал, что власти за счет бюджета сделают в трехкомнатной квартире Беликовых ремонт. Вместе с Зинаидой и ее сыном еще проживает мать женщины, которой чиновники пообещали путевку в санаторий и помощь в прохождении медосмотра.

19 февраля Путин поговорил с петербуржцами. Зинаида Беликова пожаловалась, что на прожиточный минимум невозможно купить продукты, спросила, как выживать матерям-одиночкам и инвалидам. Также петербурженка посетовала на высокую квартплату (в районе 4 тыс. рублей) и постоянно увеличивающиеся взносы за капремонт. «Думаю, что очень трудно», — сказал Путин на вопрос о жизни на 10 тысяч 800 рублей.