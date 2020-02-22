«Турция не намерена вступать в столкновение с Россией в Идлибе»

«У нас нет намерений вступать в столкновение с Россией. Наши переговоры (по Идлибу – ред.) не зашли в тупик, они будут продолжены. Наши наблюдательные посты также продолжат функционировать», — цитирует министра ТАСС.

В четверг Министерство национальной обороны Турции выступило с утверждением, что сирийские войска нанесли удар по позициям турецких военных, в результате чего погибли два военнослужащих.

Он также не исключил, что Анкара и Москва могут начать проводить там совместные патрулирования. «Всё это может быть выполнено. Главное, чтобы исполнялся сочинский меморандум», — сказал министр в ответ на просьбу журналистки прокомментировать сообщения ряда СМИ о том, что Анкара и Москва могут начать патрулировать зоны в Идлибе.

Министр отметил, что военные специалисты двух стран поддерживают «здоровый диалог» касательно сложившейся ситуации.

«Наши военные на местах в Идлибе поддерживают здоровый диалог. Контакты с Россией по Идлибу будут также продолжены», — сказал Акар.

По его словам, Турция обсуждает с Россией вопрос использования воздушного пространства Сирии над Идлибом. «Переговоры об использовании воздушного пространства для Идлиба продолжаются. Трудность может быть преодолена, если Россия не будет препятствовать. Нашей целью является установление режима прекращения огня», — утверждал он. При этом, по версии Акары, Россия «не полностью удовлетворяет запросы (Турции – ред.) на использование воздушного пространства» Сирии.