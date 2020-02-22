Киев сообщил о признании судом в Гааге юрисдикции по иску против Москвы

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Международный арбитраж в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева против Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД Украины.

Там подчеркнули, что судом отклонена российская позиция, что арбитраж не обладает юрисдикцией по данному делу.

По данным ведомства, согласно постановлению трибунала, будут рассмотрены существенные аспекты претензий Украины, в том числе связанные с нарушениями Россией Конвенции ООН по морскому праву в Керченском проливе и Азовском море.

При этом арбитражный суд не станет рассматривать вопросы о суверенитете над Крымом.

В 2016 году Украина инициировала арбитражное производство, обвинив Россию в «нарушении» Конвенции ООН по морскому праву. Киев потребовал подтвердить его права как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, и обязать Москву выплатить ей компенсацию. Кроме того, в 2018 году украинские дипломаты заявили, что российская сторона якобы нарушила права страны на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма.

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