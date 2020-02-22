Путин призвал защищать от криминала важные отрасли экономики

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ в четверг, 20 февраля, призвал защищать стратегически важные отрасли страны от криминала, передает ТАСС.

Он отметил, что одной из основных целей Федеральной службы безопасности является «обеспечение экономической безопасности государства и противодействие коррупции».

«Следует более активно очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики, использовать положительный опыт по выявлению преступных схем в финансовой и налоговой сферах, в топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексе», — подчеркнул глава государства.

Также он добавил, что необходимо в строгом порядке соблюдать права граждан и субъектов, в том числе предпринимателей.

Кроме того, Путин призвал ФСБ наладить жесткий контроль за финансовыми потоками, идущими на национальные проекты.

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