Генсек ООН призвал к регулированию ситуации в сирийском Идлибе

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Fredrik Sandberg/TT News Agency/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал как можно скорее прекратить военные столкновения в Идлибе. Об этом он написал в своем Twitter.

Гутерриш считает, что прекращение огня необходимо во избежание гуманитарной катастрофы и «неконтролируемой эскалации».

Он также уверен, что кризис в Сирии «наносит ужасный урон мирному населению».

«Сотни были убиты. Маленькие дети замерзают до смерти. Этот гуманитарный кошмар для многострадального народа Сирии должен прекратиться», — написал Гутерриш.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обострение ситуации в сирийском Идлибе может привести к новому миграционному кризису в Европе.

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