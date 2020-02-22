Генсек ООН призвал к регулированию ситуации в сирийском Идлибе

close
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
Fredrik Sandberg/TT News Agency/Reuters
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал как можно скорее прекратить военные столкновения в Идлибе. Об этом он написал в своем Twitter.
Гутерриш считает, что прекращение огня необходимо во избежание гуманитарной катастрофы и «неконтролируемой эскалации».
Он также уверен, что кризис в Сирии «наносит ужасный урон мирному населению».
«Сотни были убиты. Маленькие дети замерзают до смерти. Этот гуманитарный кошмар для многострадального народа Сирии должен прекратиться», — написал Гутерриш.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обострение ситуации в сирийском Идлибе может привести к новому миграционному кризису в Европе.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
READ Лукашенко призвал есть белорусские продукты вместо ананасов
— Макрон предсказал Европе новый миграционный кризис из-за ситуации в Сирии
— Меркель и Макрон сообщили Путину о готовности провести совместную встречу с Эрдоганом
— Турция начала наступление в Идлибе
Источник