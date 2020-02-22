Самые космические здания Китая

Мы уже познакомили вас с самыми странными и самыми круглыми зданиями Китая. Сегодня мы представляем вашему вниманию самые космические здания. Китайцы всегда были нестандартно мыслящим народом, поэтому можно ли удивляться, что именно в их городах расположены здания, так похожие на инопланетные.

«Галактика Сохо»

Это здание не только с космическим видом, но и космическим названием. Здание было построено для компании «Сохо групп» известной англичанкой, архитектором Захи Хадид в центре Пекина. Здание состоит из нескольких яйцеобразных зданий соединенных между собой пешеходными мостами. «Галактика» действительно выглядит так, как будто попала к нам из другой галактики. Сейчас в здании расположен торгово-развлекательный центр. Владельцам «Сохо групп» настолько понравилась «Галактика», что они планируют строительство еще нескольких зданий в таком футуристическом стиле.

Хэнаньский арт-центр

Здание Хэнанського арт-центра находится в городе Чжэнчжоу. Построил его архитектор из Канады Карлос Отта. В народе здание арт-центра известно как «золотые яйца». Несмотря на очевидное сходство, архитектора, на создание такого здания вдохновили совсем не яйца, а древнекитайские духовые инструменты: сяо, флейта Пана и сюнь.

Остров Феникс

Это искусственно созданный остров неподалеку от острова Хайнань. Он был построен в честь Олимпийских игр 2008 года. Архитектор проекта китаец Ма Янсонг создал остров со зданиями похожими на паруса проплывающих лодок. Остров уже называют китайскими Дубаи. Однако его так и не успели открыть для посетителей. Местные СМИ сообщают, что инвесторы не спешат вкладывать деньги в остров, а наоборот забирают их. Так что через несколько лет, остров Феникс может стать призрачным островом.

«Линда Хайю Плаза»

Здание под названием «Линда Хайю Плаза» расположено в Пекине. Архитекторы здания планировали построить здание в виде морской рыбы, однако у них получилось что-то напоминающую гусеницу с открытым ртом.

Если вы хотите окунуться в атмосферу инопланетных построек, то вам обязательно необходимо посетить эти здания!

02 февраля 2016