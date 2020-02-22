Зарубежные медики назвали продукты, которые нельзя есть тем, кто носит брекеты

Брекет-системы для многих сегодня единственный шанс обрести ровную и красивую улыбку. Раньше их ставили только детям и подросткам, но сегодня и взрослые решаются на их ношение.Однако ношение брекетов подразумевает и ряд ограничений, в том числе касательно употребления определенных продуктов. Зарубежные медики советуют избегать слишком липких или слишком твердых конфет.Во-первых, конфета может склеить скобы и повредить их.Во-вторых, и, возможно, это самое главное, конфетка прилипнет к зубам и задержится там, повышая риск возникновения кариеса, поскольку будет находиться под брекетами и затруднит чистку зубов.Читайте на Информинг.Ру: Пластический хирург рассказал, как сделать губы пухлыми без филлеровСтоит отказаться и от орехов, так как они могут сломать скобы – в результате, еще одна поездка к стоматологу обеспечена.Попкорн – худший из продуктов для людей, которые носят брекеты. Кусочки могут попасть в десны в самом труднодоступном месте. В результате стоматологу придется снимать скобы, чтобы удалить фрагменты попкорна.

Жевательная резинка также запрещена тем, кто носит брекеты. Она может незаметно согнуть кронштейны. Так незаметно, что человек этого даже не увидит. Но зубы вследствие этого начнут расти в неправильном направлении. В результате удовольствие от жевательной резинки может стоить еще одного дополнительного года в брекетах.Газированные напитки в списке продуктов, представляющих опасность для зубов в частности, а для тех, кто носит брекеты – в особенности.Комбинация кислоты и сахара поражает зубы и десны и вызывает кариес. Известно, что некоторые газированные напитки ослабляют клей, удерживающий скобы на зубах.Наконец, зарубежные медики советуют отказаться от сушки, твердых бубликов и кренделей.Кушая что-то твердое, человек рискует сломать скобку, или, что еще хуже, зуб будет подвергнут дополнительному давлению при чрезмерном надкусывании. Кукуруза в початках также не для людей, которые носят брекеты, так как может привести к смещению скоб или их разрыву. С сырыми овощами также стоит быть осторожнее. Например, сырая морковь достаточно тверда для того, чтобы привести к смещению брекета. Но существует множество способов обойти это – например, обдать овощи кипятком или слегка проварить. Яндекс Дзен