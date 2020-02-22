Чемпионат Европы по балансировке камней 2018 года

Есть такое искусство — балансировка камней, основой которого является расположить камни различной величины и формы друг на друге так, что на первый взгляд это покажется абсолютно невозможным.
Есть даже Чемпионаты мира и Европы по балансировке камней. Туда мы и отправляемся, чтобы увидеть невозможное.
Итак, мы на Чемпионате Европы по балансировке камней 2018 в Данбаре, Шотландия, 22 апреля 2018. Фотографии: Andy Buchanan.
Сможете сложить такую конструкцию?
А такую? Камни демонстрируют чудеса равновесия.
Победитель европейского чемпионата поедет бесплатно в штат Техас на Чемпионат мира по балансировке камней в следующем году.
Композиция с пластиковыми бутылками.
Чемпионат Европы по балансировке камней 2018 в Данбаре, Шотландия.
отсюда
26.04.2018