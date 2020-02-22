Вот что нельзя говорить людям с психическими расстройствами

Share Tweet Share Share Email CommentsА как вы думаете, что можно и нужно, а чего нельзя говорить людям, у которых диагностировали психическое расстройство? Никогда не задумывались над этим? Тогда сегодня мы расскажем, чего уж точно нельзя говорить человеку, который страдает душевно. Что мы делаем, когда нашим близким плохо (сейчас пока опустим тему с психическими болезнями), вот просто плохо? Многие описывают такое состояние как «на душе кошки скребут».

В первую очередь, мы стараемся поддержать и говорим, что все наладится. Применимо ли это к болезням психического спектра? Увы, но нет. На одном «все будет хорошо» далеко не уедешь. Но, несмотря на это, здравая доза оптимизма должна быть, ведь без него никак. Многих людей, у которых диагностирована та или иная психическая болезнь, пугает то, как к ним будут относиться другие люди, ведь по факту, практически каждый из нас мыслит стереотипами, и если человек болен душевно, то это уже своеобразное «клеймо», и к нему будут относиться с осторожностью.

Это неправильная позиция, к сожалению, но, несмотря на это, ее многие придерживаются. Если вы все-таки столкнулись с тем, что ваш друг, знакомый или кто-то еще заболел психическим расстройством, то очень важно подбирать в разговоре с ним именно те слова, которые не смогут ранить или как-нибудь задеть. Все мы знаем, что слово может не только ранить, но и убить. Мы предлагаем вашему внимаю несколько примеров того, чего категорически нельзя говорить человеку, который борется с тем или иным психическим заболеванием.

«Могло быть намного хуже»

Это, конечно же, верно. Но как говорится, у каждого своя правда. Некоторые пытаются рассказать, что у какого-то их друга, к примеру, неизлечимая болезнь, и это намного хуже; кошка умерла, и это тоже намного хуже; жена гулящая и так далее. Да, для многих все вышеперечисленное действительно хуже, но не для человека, который болеет и борется с психическим заболеванием. Многие в конце добавляют, что хорошо, что все это с тобой не приключилось! А депрессию, ПТСР и так далее можно вылечить! Суть тут в том, что, приводя примеры того, что у кого-то там что-то хуже, ну никак нельзя поднять настроение человеку, который страдает, к примеру, от депрессии или же от посттравматического стрессового расстройства. Все это никак не облегчит ему/ей жизнь. Когда человек рассказывает о том, что у него болит, и что ему плохо, и тут в ответ получат «есть люди, которые страдают еще больше», это заставляет человека чувствовать вину за то, что он чувствует и страдает.

«Это всего лишь определенный период в жизни, который люди переживают»

Мы все это переживаем? Означает ли это, что у каждого из нас есть то или иное психическое заболевание? К примеру, человек переживает посттравматическое стрессовое расстройство из-за смерти своего отца, неужели каждый человек на планете переживал подобное? Это крайне неправильная «поддержка», потому что, в первую очередь, необходимо исходить из диагноза и обязательно думать над тем, что вы говорите.

«Тебе нужно отпустить это»

Если вы не знаете точного ответа, как вот это самое «отпустить», то лучше вообще не поднимать эту тему. Невзирая на диагноз человека, он может разозлиться и обидеться на вас, просто за то, что вы говорите про «отпускание» без каких-либо инструкций. Как это, по-вашему, взять и отпустить ту или иную ситуацию? Закрыть глаза, представить то травмирующее событие птичкой у вас в руках, а потом просто выпустить ее на свободу? Серьезно? Это не поможет. На самом деле, весьма интересно, как это можно взять и «отпустить» психическое заболевание? Если кто-то знает, то пишите в комментариях.

«Тебе нужно просто отвлечься от своей проблемы! Побалуй себя чем-то и переключись!»

Нет универсальной «отвлекалки», когда тебе откровенно плохо. Нет книг, музыки, фильмов и так далее. Человеку просто плохо, и он ничего не хочет. Когда он берет в руки телефон и звонит/пишет вам, описывая то, что с ним происходит, не нужно говорить, что тебе нужно отвлечься. В некоторых случаях позвонить/написать для многих людей уже сам по себе подвиг.

«Почему ты не можешь радоваться тому, что у тебя есть?»

Это тот вопрос, который может свести с ума. Те, кто страдают от психического заболевания, не являются неблагодарными людьми просто потому, что они, по мнению других, «не ценят то, что имеют». Все это происходит потому, что, к примеру, такое психическое заболевание, как депрессия, вытягивает все положительное из жизни человека. Если человек во время депрессии просто не может получать удовольствие от того, что ему нравилось раньше, то это называется анхедония. Поэтому радоваться и получать удовольствие от того, что у тебя есть, в момент, когда ты просто этого не можешь, проявление болезни, а не неблагодарности. Помните об этом, когда захотите задать выше написанный вопрос человеку.