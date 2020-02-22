Когда исполнилось 20 лет со дня трагической гибели Леди Ди, «принцессы сердец»

Share Tweet Share Share Email Comments31 августа 2017 года исполнилось 20 лет со дня гибели Дианы, принцессы Уэльской. Всенародно любимая принцесса погибла в Париже в автомобильной катастрофе в 1997 году. К трагической годовщине была переиздана книга «Diana: A Princess Remembered», в которую вошли представленные ниже фотографии.

Диана Фрэнсис Спенсер, 13 мая 1975 года.

Диана Фрэнсис Спенсер, будущая принцесса Уэльская, в детском саду, где она работала помощницей воспитательницы, 1980 год.

Принц Чарльз и принцесса Диана в Шотландии, май 1981 года.

Свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер, 29 июля 1981 года.

Принцесса Диана на гала-мероприятии в Музее Виктории и Альберта в шифоновом платье Bellville Sassoon. На вечере принцесса выглядела уставшей, а на следующий день Букингемский дворец объявил о её беременности.

Принцесса Диана с принцем Уильямом в Кенсингтонском дворце, февраль 1983 года.

Принцесса Диана танцует с Джоном Траволтой на приёме в Белом доме в Вашингтоне, 9 ноября 1985 года.

Принцесса Диана встречается с подорвавшейся на мине женщиной во время своего визита в Анголу в июле 1997 года.