Шнуров удалил свои старые стихотворения о России после вступления в Партию роста

Лидер группы «Ленинград» убрал из своего Instagram-аккаунта посты с критикой власти.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров удалил старые посты в Instagram после того, как ушел в политику и вступил в Партию роста. На момент публикации заметки самая ранняя запись в профиле музыканта датируется октябрем 2018 года.

Среди постов, которые удалил Шнуров, были в том числе его стихотворения о «возвращении Вовы» под названием «Вова как основа», а также о пенсионном возрасте, которого, по словам музыканта, «не достичь, как горизонта».

На политические амбиции Шнурова уже отреагировала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она опубликовала стихотворение, в котором намекнула на пристрастие певца к алкоголю и ругани. Телеведущая Ксения Собчак назвала вступление Шнурова в партию банальностью и сравнила с беспокойной лошадью в двухкомнатной квартире.

О вступлении музыканта в Партию роста стало известно 20 февраля. Глава политического объединения Борис Титов вручил артисту партбилет на съезде в Санкт-Петербурге. Шнуров заявил однопартийцам, что совершенно точно пригодится, так как «внесет яркие краски» и будет «называть вещи своими именами».