Многим из нас хорошо знаком этот напиток, и сам процесс питья текилы многим из нас нравиться. Употребление текилы это целый ритуал, который является неотъемлемой частью поглощения этого мексиканского напитка.

В нашей стране сложилось несколько не совсем верных представлений о текиле. Мы попытаемся осветить самые распространенные.

Самое распространенное заблуждение — текила изготовляется из кактусов. На самом деле текила изготавливается из агавы. Причем следует отметить тот факт, что из трехсот видов агавы, для производства текилы используется только один вид – Голубая Агава.

Чем текила дороже тем она лучше. Это утверждение не совсем верно. В Мексике достаточное количество сортов текилы по стоимости от 30 до 50 долларов за бутылку, которые обладают великолепным качеством и вкусом.

Есть только два вида текилы – Золотая и Серебряная. Это не так. Золотая и Серебряная текила это два самых распространенных вида текилы.

Существует несколько разновидностей текилы это:

Tequila Blanco / Silver – текила без выдержки, разливается сразу же после приготовления.

Tequila Joven / Gold – тоже текила без выдержки, но с добавлением карамели. За счет чего значительно легче пьется.

Tequila Reposado – текила с более насыщенным вкусом. Выдерживается в дубовых бочках от одного до двенадцати месяцев.

Tequila Anejo – Выдерживается в дубовых бочках от года до десяти лет.

Также сорта текилы различаются по доле содержания в ней агавы. Следует так же добавить, что в Мире насчитывается около пятисот видов текилы.

Причем в Мексике у каждого производителя текилы, она будет отличаться по вкусу от текилы произведенной у конкурентов. Самый популярный производитель текилы в Мексике — Tequila Sauza.

В оригинальной текиле, в бутылке должна быть гусеница. Это не так. Только в США, на некоторых фабриках , внутрь бутылки с текилой кладут гусеницу. В бутылке с настоящей Мексиканской Текилой гусеницы не будет, это противоречит традициям изготовления текилы.

От текилы не бывает похмелья. Это заблуждение. Текила действует на наш организм так же как и любое другое спиртное, и будет у вас на утро похмелье или нет зависит от количества выпитого напитка. А вот то, что от текилы опьянение наступает быстрее это на самом деле так.

Текила вызывает галлюцинации. Это мнение ошибочно. Текила не содержит в себе никаких наркотических веществ. В составе агавы, из которой изготавливается текила, нет психотропных веществ.

Самая лучшая текила продается только в Мексике. Это не совсем так. Премиум сорта текилы поставляются только на экспорт и на внутреннем рынки Мексики они большая редкость.

А вот то, что текила в Мексике значительно крепче чем экспортируемая — это правда.