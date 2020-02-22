Интересные факты об Италии

Италия является увлекательным местом. Здесь удивительные достопримечательности и множество вариантов времяпрепровождения. Имейте в виду следующие интересные факты, если вы посещаете эту прекрасную страну.

Никто на самом деле не знает, как Италия получила свое название

Слово “Италия” происходит от корня слова, которое означает «земля молодого крупного рогатого скота». Историки предполагают, что страна может быть названа так, потому что бык был символом ранних южных итальянских племен. Некоторые считают, что название происходит от имени Итала, одного из первых королей региона.

Италия является четвертым самым густонаселенным местом в Европе, в

основном из-за высокой рождаемости и низкого уровня смертности

Италия равна по площади штату Аризона, но население Италии примерно в десять раз превышает население штата. Примерно 60 миллионов человек живут в Италии, а в Аризоне — около 6 миллионов.

Рим является домом для сотен фонтанов, самым старым из которых является фонтан Треви

В Риме находится 50 больших фонтанов и великое множество маленьких, не считая так называемых “nasoni”, которые используют пешеходы. Фонтан Треви имеет высоту более восьмидесяти шести футов, построен в середине 1600-х годов. Народная легенда гласит, что посетители, которые бросают монетку в фонтан Треви, точно вернутся в Рим. Монеты собираются еженедельно: они идут на содержание фонтана и пожертвования в Красный Крест.

Италия расположена на линии разлома земной коры

Из-за этого Италия страдает от землетрясений. Кроме того, три вулкана вспыхнули там в течение последних ста лет: Этна, Стромболи и Везувий.

Италия является родиной самой высокой горы в Европе

Монблан является частью горного хребта Альп. Он находится в Италии, на границе сс Францией.

Более 50 миллионов туристов посещают Италию каждый год

Туризм является важной частью валового национального продукта Италии. Более 60% дохода страны составляет иностранная валюта, потраченная там.

Футбол является самым популярным видом спорта в Италии

Итальянцы ярые поклонники футбола. Это национальное времяпрепровождение, и итальянцы сильно увлечены игрой.

Рождество — самый большой праздник года в Италии

Рождественский сезон длится здесь намного дольше. Праздники продолжаются, как правило, до кануна Рождества, до 6 января (предполагаемая дата, когда три мудреца нашли Иисуса).

Пасту не ели с томатным соусом до 1600-х годов в Италии

До тех пор ее подавали с медом или сахаром. На сегодняшний день существует более 500 разновидностей макаронных изделий в Италии.

Музыкальные термины — все на итальянском языке

Аллегро, адажио … Эти итальянские слова указывают темп. Их придумал итальянец по имени Гвидо д’Ареццо придумал систему для современной музыкальной нотации.