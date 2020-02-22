История чистой любви Сергея Довлатова и Светланы Меньшиковой

Share Tweet Share Share Email CommentsЭто была светлая и чистая история взаимоотношений неизвестного тогда Сергея Довлатова и девушки, чью фотографию он увидел в газете. Это были первые яркие чувства, наполненные надеждой. Девять месяцев и сотни писем, в которых заключались тогда ожидание, счастье и верность. Позже Сергей Довлатов, став знаменитым писателем, признается: в далёкие 60-е годы Светлана Меньшикова спасла ему жизнь.

Фотография в газете

После отчисления Сергея Довлатова из Ленинградского университета за неуспеваемость, будущего писателя призвали на срочную службу в армию. И отправили в Чиньяворык, посёлок в Республике Коми, где располагалась колония. Ему предстояло охранять заключённых. Там, среди беспросветной серости солдатских будней, смешанных с мрачным режимом колонии, ему попалась на глаза фотография девушки в газете.

Светлана Меньшикова (в центре). Снимок из газеты «Молодёжь Севера», который и увидел Сергей Довлатов

Она стояла на вершине пьедестала почёта и широко улыбалась в объектив фотокамеры. Снова и снова глядя на снимок он мечтал разыскать девушку, выигравшую Чемпионат Коми АССР по лёгкой атлетике. Мысленно он уже называл её сыктывкарской принцессой. Приятель решил помочь Довлатову разыскать девушку через знакомую, живущую в Сыктывкаре.

Первое письмо от солдата срочной службы Сергея Довлатова пришло в институт, где училась тогда Светлана. Она внимательно вчитывалась в строчки, и не знала, стоит ли на него отвечать. Вскоре пришло второе письмо. В третьем он писал уже свои стихи, грустные и безнадёжные. Эти строки Светлана просто не могла оскорбить своим молчанием.

Между молодыми людьми завязалась переписка. Она получала по несколько писем в день и старательно прятала их от родителей. Боялась, что их расстроит обратный адрес на конверте.

«Сегодня мне показывали тебя во сне…»

На первую встречу к Сергею Довлатову девушка прихватила с собой подругу, чтоб было не так страшно. И отправилась вместе с ней в Чиньяворык, за 200 километров от Сыктывкара.

Он встретил их на перроне, большой, высокий и невероятно радостный. Хотя в жизни Сергей Довлатов был человеком хмурым. Она чувствовала, что ему хочется близких отношений. Однако, узнав о невинности девушки, он увёл её к костру и до утра пел под гитару песни. Светлане казалось, что он разочарован встречей и вся история закончилась там, у костра. Но письма стали приходить ещё чаще.

Письма Светланы он перечитывал столько раз, что помнил наизусть. Ожидание весточек от неё казалось бесконечным. Сам же он по несколько раз начинал писать, а затем рвал письма, где объяснялся ей в любви.

Послания от девушки были для него глотком свежего воздуха. Атмосфера колонии угнетала его. Он жил в аду и только письма поддерживали в нём желание жить. У него в прошлом был опыт неудачной семейной жизни, но из зоны он писал только родителям, другу и сыктывкарской принцессе. Когда она снилась ему, он просыпался абсолютно счастливым и писал ей: «Сегодня мне показывали тебя во сне…»

Осколки счастья

Она была на практике в Ухте, совсем недалеко от места службы Сергея. Получив увольнительную, он тотчас примчался к своей «светленькой, тоненькой, золотой». Они весь день бродили по улицам, а вечером попросили у сторожа пустить их в здание автовокзала. Кутались под шинелью и вели долгие разговоры. Заснуть им так и не удалось.

Сергей и Светлана мечтали о будущем, но хрупкое их счастье разбилось вдребезги от случайного оговора. Она танцевала на институтском вечере с офицером, проводившим её потом до дома. Тот служил в одной части с Довлатовым и, увидев у него фотографию Светланы, решил прихвастнуть перед солдатом своей победой. Рассказ о страстном поцелуе офицера и Светланы поразил Довлатова. Она не сочла нужным оправдываться. Зачем, если он так быстро поверил нелепому оговору…

А незадолго до разрыва он писал ей о том, что Светлана спасла ему жизнь своими письмами. Там, в Коми, он всерьёз считал себя пропащим человеком и ввязывался в любую драку.

Их переписка оборвалась, когда Сергея Довлатова перевели заканчивать службу в Ленинград. И всё же была в их жизни ещё одна встреча.

«Прости, что мы не вместе»

Подруга Светланы переписывалась с другом Довлатова из Питера, он и пригласил девушек посмотреть город на Неве. Друг привёл их в гости к Сергею. Довлатов познакомил девушек с мамой и со своей второй женой. Тогда и попросил у неё прощения за то, что они так и не смогли быть вместе.

Зато мама радостно обнимала Светлану и бесконечно благодарила за спасение жизни сына. Нора Степановна помнила, какие письма писал сын из зоны, и как переменилось его настроение с появлением в жизни Светланы.

Больше они никогда не виделись. О том, что Сергей Довлатов стал известным писателем, она узнала из телепередачи уже в 80-е годы. Светлана не жалеет о прошлом. На память об их светлом романе у неё остались сотни его писем и несколько посвящённых ей стихов. Сам Сергей Довлатов считал чувство к Светлане одним из самых светлых в его жизни.