В чем польза теплой воды для организма?

Share Tweet Share Share Email CommentsЧем полезно пить теплую воду

Для того чтобы ваша кожа, мышцы и суставы были здоровы, вам надо выпивать достаточное количество воды. Вода помогает клеткам организма всасывать питательные вещества и бороться с инфекциями. Выпивать несколько стаканов теплой или горячей воды каждый день полезнее, чем пить не нагретую воду.

Научных изысканий, которые доказывали бы преимущества теплой воды, было проведено совсем мало, но некоторые ученые с уверенностью утверждают, что теплая вода — это простой способ улучшить здоровье. И у них есть доказательства на этот счет.

Преимущества теплой воды

Люди пьют горячие напитки уже в течение тысяч лет. Народная медицина знает много случаев, когда горячая вода может улучшить здоровье, но ученые лишь недавно начали изучать преимущества подогретой воды.

Вот некоторые из этих преимуществ:

Лучше переваривается пища

Если вы выпиваете недостаточное количество воды, тонкий кишечник поглощает большую часть воды, которая поступает с едой и напитками. Это вызывает обезвоживание и может привести к запорам.

Хроническое обезвоживание может соответственно вызвать хронический запор. При таких запорах посещение туалета может сопровождаться болями, могут возникнуть и другие проблемы, включая геморрой и вздутие живота.

Но если пить воду, то риск запоров существенно снижается.

Очищается организм

Сторонники природных методов лечения утверждают, что горячая вода помогает выводить из организма вредные вещества. Если вы пьете достаточно горячую воду, у вас поднимается температура тела, вы потеете, с потом выходят токсины, также очищаются поры.

Улучшается кровообращение

Горячая вода действует как сосудорасширяющее средство, она расширяет кровеносные сосуды и способствует улучшенному кровообращению. При этом мышцы расслабляются и стихает боль.

Снижается вес

Ученые не раз высказывались в поддержку того, что потребление большего количества воды помогает сбросить вес. Возможно, это связано с тем, что вода наполняет желудок и создает ощущение сытости. Вода также помогает организму всасывать питательные вещества и выводить токсины.

Исследование, опубликованное в 2003 году, показало, что те, кто пил горячую воду худели быстрее и эффективнее, чем те, кто пил холодную. Исследователи обнаружили, что употребление 500 мл воды перед едой увеличивало обмен веществ на 30%. Такое улучшения обмена веществ длилось 30-40 минут после потребления воды.

Стихает боль

Научно пока не доказано, что при употреблении горячей воды боль успокаивается. Известно лишь, что горячая вода улучшает кровообращение и приток крови к поврежденным мышцам. Поэтому люди обычно используют грелки и согревающие компрессы для усмирения боли.

Но важно также отметить, что тепло может усилить отек.

Поможет при простуде и заложенности носа

При простуде и аллергии часто закладывает нос. Горячий пар поможет прочистить пазухи.

Горячее питье способствует выведению слизи. Это в свою очередь облегчает кашель и насморк.

Польза горячих напитков

Если употреблять кофе и чай в умеренных количествах (большие дозы обезвоживают организм), то оба напитка могут быть полезны для здоровья.

Исследования, опубликованные в 2017 году, указывают на то, что потребление кофе увеличивает продолжительность жизни. В ходе других исследований было обнаружено, что у тех, кто умеренно потребляет кофе, практически никогда не развивается болезнь Паркинсона. У кофеманов уменьшается риск заболевания некоторыми видами рака, диабетом 2-го типа, они меньше подвержены заболеваниям печени и сердца.

Чай может снизить риск инсульта, сердечных заболеваний, диабета 2-го типа и заболевания печени. Некоторые исследования показывают, что чай уменьшает риск развития рака, но результаты разнятся.

Уменьшит стресс

Чашечка чая или кофе помогает справиться со стрессом и уменьшить чувство тревоги. И не только потому, что в этих напитках содержится кофеин. Тепло также играет свою роль и способствует улучшению настроения.

Соблюдайте осторожность

Не следует пить очень горячую воду. Чтобы не обжечься, нужно сначала сделать небольшой глоток.

Не пейте часто кофе или чай. Кофеин, содержащийся в этих напитках, возбуждает нервную систему.

Вместо кофе и чая можно пить простую теплую воду.

Правильная температура воды

Не всем нравится пить обжигающий кофе или чай, да и риск ошпариться велик. Абсолютно безопасно пить воду, температура которой чуть выше температуры тела.

Исследование 2008 года определило оптимальную температуру для кофе — около 58° C. Такая температура гарантирует приятные ощущения от употребления горячего напитка.

Заключение

Горячая вода не вылечит никаких заболеваний, но, в общем, она благотворно влияет на здоровье (лишь помните о температуре). Поэтому люди, которые уже знают о пользе горячей воды или только хотят испытать этот простой метод для улучшения своего здоровья, должны быть уверены, что они получают от этого лишь пользу.