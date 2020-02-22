В российских онлайн-магазинах резко увеличился спрос на носки в преддверии 23 февраля

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Носки канадского премьер-министра Джастина Трюдо во время саммита G7 в Квебеке, 8 июня 2018 года

Christinne Muschi/Reuters

Самым популярным подарком на 23 февраля оказались носки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-площадок Wildberries, «Беру» и Ozon.

«Лидером по покупкам стали носки — самый практичный подарок. В феврале россияне приобрели на Wildberries около 150 тыс. штук», — рассказали в компании. На других онлайн-площадках также отметили увеличившийся в феврале в три раза спрос на носки.

Кроме того, в популярные категории вошли электроинструменты, подписки на игровые сервисы и онлайн-кинотеатры, кошельки, ремни и конструкторы.

В феврале также возрос спрос на продажу аксессуаров для бритья, трусов и рубашек.

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