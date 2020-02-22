ФАС заявила о стабилизации цен на продукты на Дальнем Востоке

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Динамика цен на продовольствие в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) стабилизируется, сообщает в четверг ТАСС со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

В ведомстве уточнили, что этому способствовало начало поставок продукции из сибирских регионов РФ, а также Турции и Азербайджана.

ФАС также отчиталась, что эпизодов нарушения антимонопольного законодательства в ходе мониторинга регионов ДФО выявлено не было.

При этом, если выявляется значительное повышение цен, инициируется проверка оснований для этого.

В частности, такая проверка проводилась в Амурской области, где в одной из торговых сетей взлетели цены на овощи.

После начала эпидемии коронавируса в Китае возникли перебои с поставками продуктов из этой страны.