Кандидат в президенты США обратился к Путину: «Держитесь подальше от американских выборов»

Кандидат президенты США от Демократической партии Берни Сандерс опроверг сообщения Washington Post о якобы его поддержке со стороны России. Об этом пишет РИА «Новости».

«Благодаря нашей небывалой сплоченности, благодаря нашему активному сбору средств, нашей повестке дня, которая учитывает потребности людей рабочего класса, мы являемся самой сильной кампанией, способной одержать победу над Дональдом Трампом, и это именно то, что мы будем делать", — заявил Сандерс.

Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину после ряда публикаций о якобы его поддержке со стороны России.

«Мое послание Путину ясно: держитесь подальше от американских выборов, и как президент я позабочусь об этом», — предупредил кандидат.

В своем заявлении он также добавил, что настроен «решительно против» усилий любой «иностранной державы, которая хочет вмешаться в наши выборы».