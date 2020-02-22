США не намерены размещать новые ядерные ракеты малой мощности в Европе

ВАШИНГТОН, 21 фев – РИА Новости. США не планируют размещать в Европе новые ракеты с ядерными зарядами малой мощности, заявил журналистам представитель Пентагона.

«Мы не собираемся размещать новые системы (ядерных вооружений) пониженной мощности в Европе. Наш ответ на российские нарушения будет с использованием обычных видов вооружения», — сказал чиновник.

Возможность развертывания ядерных зарядов пониженной мощности закреплена в новой ядерной доктрине США, принятой при администрации президента Дональда Трампа. В настоящее время уже началось развертывание этого вида вооружений на американских подводных лодках.

В Москве заявляли, что встревожены размещением ядерных зарядов малой мощности на подлодках США, поскольку тем самым США «реально понижают ядерный порог, и что они допускают для себя ведение ограниченной ядерной войны и победу в этой войне».

Глава Пентагона Марк Эспер объяснял, что США размещают ядерные заряды малой мощности на подлодках для того, чтобы иметь возможность сдерживать конфликты с разными странами.