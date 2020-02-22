Эрдоган назвал Путину условие урегулирования в Идлибе

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор и обсудили ситуацию в Идлиб. В ходе разговора турецкий лидер назвал условие урегулирования в сирийской провинции и попросил «сдержать режим» президента Башара Асада.

«Необходимо сдерживать сирийскую армию»

Как сообщили в администрации турецкого президента, Эрдоган назвал главным условием урегулирования в Идлибе реализацию Сочинского соглашения. Кроме того, Анкара заявила о необходимости «сдерживания сирийской армии в регионе» и предотвращении там гуманитарного кризиса.

В свою очередь, российский лидер выразил свою обеспокоенность в связи с активизацией экстремистов в провинции.

«Акцентирована необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии», — говорится в сообщении Кремля.

Помимо этого, Путин и Эрдоган условились активизировать двусторонние межведомственные консультации по Идлибу, чтобы снизить напряженность и нейтрализовать террористическую угрозу.

«Война» в Идлибе

Ранее Эрдоган охарактеризовал ситуацию в Идлибе как «войну». По его словам, турецкие военные «уже начали действия» в провинции.

Глава государства обещал, что сформирует позицию по Идлибу только после разговора с Путиным.

«Результат этого разговора определит наше поведение. Мы не отойдем от позиций в Сирии, пока там продолжается насилие со стороны режима (Башара Асада. — Прим. ред.)», — заключил Эрдоган.

Обострение в Идлибе

Ситуация в Идлибе обострилась после начала наступления сирийских войск в провинции в конце января. Через несколько дней Анкара сообщила о потерях среди военных. Кроме того, Минобороны Турции заявило об ударе по правительственным войскам и значительным потерям сирийской армии. В последующем Центр по примирению враждующих сторон опроверг эту информацию.

Москва и Дамаск неоднократно отвечали на претензии Анкары и отмечали, что действия сирийской армии направлены на очищение провинции от террористов.

Накануне боевики при поддержке турецкой артиллерии попытались прорвать оборону сирийской армии. Дамаск попросил помощи у Москвы. В небо поднялись российские Су-24 и нанесли удар по боевикам.

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В этот же момент турецкая артиллерия прекратила обстрел. В итоге правительственные войска смогли отбить атаку боевиков.

После этого Путин провел трехсторонний телефонный разговор с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель. Лидеры трех сторон обсудили обострение в Идлибе. Кроме того, президент Франции и канцлер Германии сообщили о готовности провести четырехсторонний саммит с участием Путина и Эрдогана.

В свою очередь, МИД России обвинил Турцию в нарушении договоренностей по размежеванию оппозиции и террористов.