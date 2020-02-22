Бои в Сирии продолжаются по ряду направлений

Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Минобороны РФ накануне сообщил, что при поддержке артиллерии турецких вооруженных сил террористам удалось на время прорвать оборону Сирийской арабской армии (САА) на севере страны. Атаки велись со стороны Идлиба и Сармина.Бои в Сирии на 22 февраля: обзор карты военных действийВ ответ российская авиация по просьбе сирийской стороны атаковала формирования террористов, перешедших в наступление в районе Кминаса и Найраба. Су-24 ВКС РФ нанесли удар по прорвавшимся вооруженным боевикам, среди которых находились члены группировок «Национальный фронт освобождения» и запрещенных в РФ «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Таухид валь-Джихад». В столице Сирии прогремел взрыв. По предварительной информации, детонировала бомба, которая была заложена в припаркованном пикапе. Инцидент произошел в районе Аль-Марджа на западе Дамаска. Пока никакой информации о жертвах и пострадавших нет.По данным местных источников, 19 февраля турецкие военные разместили свои войска в городе аль-Атариб на западе Алеппо. По некоторым сведениям это подразделение спецназа. Кроме того Анкара создала два наблюдательных поста к северу от Атариба.Вчера на западе Алеппо джихадисты начали обстрел жилых кварталов аз-Захраа и Нубль. В ответ сирийская армия нанесла удар двумя тактическими ракетами «Точка-У» по городу Сармин.Оперативная сводка по Сирии от 22.02.2020Появились новые данные о вылазке террористов «Исламского государства» в контролируемых Сирийской арабской армией (САА) районах Дейр-эз-Зора. Согласно информации Telegram-канала (NovostiDamask), ссылающегося на связанные с ИГ (запрещено в РФ) медиапорталы, три автомобиля правительственных сил были повреждены, подорвавшись на СВУ, заложенных джихадистами в районе города Меядин. Предварительно сообщается о гибели полковника и двух подполковников сил САР, а также о пленении сапера САА. Напомним, ранее в социальных сетях также публиковались сообщения о нападении на сирийских солдат в неустановленном районе провинции.

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что правительственные силы интенсифицировали атаки на позиции террористов в рамках операции «Идлибский рассвет». В частности, авиация и артиллерия Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по расположениям радикалов «Хайят Тахрир аш-Шам» на окраинах населенных пунктов Ариха, Кафр-Набаль, Каминас, Джебель аль-Арбаин и Аль-Хасс. В результате удалось уничтожить ряд укрепленных пунктов, штаб-квартиру и несколько бронемашин боевиков.В настоящий момент взаимные обстрелы также разворачиваются неподалеку от Ан-Найраба и Серакиба. Военный источник в сети Twitter (halabtodaytv), утверждает, что поддержку исламистам оказывает турецкая артиллерия.В среду между российскими и американскими военными произошел конфликт, едва не закончившийся трагично. Военная колонна США мешала проехать патрулю Минобороны РФ по шоссе у города Камышлы.Чтобы обогнуть препятствие, российский бронеавтомобиль «Тайфун» пошел на обгон. В это время американский БТР таранил русскую машину, вытолкнув ее на обочину. При этом под колесами чуть не погиб местный житель. Кроме того возникла угроза жизни российских офицеров, находящихся в бронемашины, так как «Тайфун» едва не перевернулся.