Эпидемию коронавируса допустили в России

Китай может победить коронавирус на всей территории страны к апрелю. Об этом 21 февраля заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй на встрече с первым вице-спикером Госдумы Иваном Мельниковым.Свежие новости о коронавирусе на сегодня, 22.02.2020«Мы можем одержать полную победу над этим вирусом. Кроме провинции Хубэй, в других регионах мы можем одержать эту победу уже в течение этого месяца. А в центре эпидемии, возможно, в течение следующего месяца мы полностью ликвидируем этот вирус на территории Китая», — поведал дипломат.Ханьхуэй уточнил, что 18 тысяч человек в Китае уже выписали из госпиталей, а во многих регионах за последние 10 дней не было зафиксировано ни одного нового случая заражения. Количество инфицированных, по словам посла, уменьшается и в городе Ухань — эпицентре распространения инфекции. Отметим, в мире словам китайских властей не очень верят. Так, ученые из Лондонской школы гигиены на основании математической модели заявили, что статистика из Китая по заболеваемости коронавирусом может существенно расходиться с реальностью. По их подсчетам, только в Ухане количество заразившихся может приблизиться к полумиллиону человек. Согласно официальным данным, число жертв коронавируса составляет две тысячи человек, а заразившихся — около 75 тысяч.

В России коронавирус: эпидемия возможнаДиректор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что Россию может накрыть в октябре 2020 года эпидемия коронавируса.По его словам, респираторные заболевания распространяются волнами, и если первая вспышка обошла Россию стороной, то вторая может прийти осенью.«Продолжается рост количества случаев заражения за пределами Китая, и, хотя он достаточно медленный, но наблюдается во многих странах», — рассказал Лукашев.31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.В России выдвинули версии заражения коронавирусомКак считают российские ученые, пациенты с коронавирусом, которые не бывали в КНР, а также не вступали в контакт с заболевшими, могут появляться в разных уголках земного шара из-за скрытого заражения.Отмечается, что патоген может прейти от людей, прибывших из КНР без ярко выраженных симптомов.Специалисты из России также добавили, что основную меру по предотвращению распространения вируса, а именно скрининг в аэропортах, можно считать неэффективной.По мнению вирусологов, более половины зараженных остаются незамеченными после таких проверок.