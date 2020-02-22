Россияне получили дополнительный выходной на 23 февраля

Праздничная дата в этом году выпадает на воскресенье. В Роструде уточнили трудовой график россиян на этот месяц. Нужно сразу же пояснить, что много дополнительных выходных не будет — речь идет об одном выходном дне в понедельник.Как отдыхаем на 23 февраля: календарь выходных днейКак отметили в ведомстве, россияне будут отдыхать с субботы 22 февраля по понедельник 24 февраля включительно. Праздничная дата в этом году выпадает на воскресенье, поэтому выходной будет перенесен на начало недели.

После чрез две недели картина повториться в связи с празднованием 8 марта.Отметим, что в этом году многие известные россияне высказали о сокращении новогодних каникул, которые обычно длятся по 8 января. Среди причин такого решения были мнения, что россияне в этот период много пьют, а не длинные выходные не идут на пользу российской экономики. В прошлом году экс-премьер страны Дмитрий Медведев несколько раз высказывался насчет 4-х дневной рабочей недели.23 февраля в России по традиции, сохранившейся от СССР, отмечают День защитника Отечества. Правда само название претерпело изменения, но сути своей не потеряло. Так как дата выпадает на воскресенье, произошел перенос на понедельник, в связи с этим россиян ожидает сокращенная рабочая неделя, которая начнется 25 февраля.