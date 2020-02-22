Путин отказался от раздела Сирии

Президент России Владимир Путин ответил отказом главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на предложение о разделе Сирии, сделанном во время телефонных переговоров относительно ситуации в Идлибе.Новости Сирии сегодня, 22 февраля: Путин отказал ЭрдогануВ ходе телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российский лидер исключил возможность раздела Сирии, подчеркнув необходимость соблюдать территориальную целостность и суверенитет страны. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.Переговоры двух лидеров состоялись вечером 21 февраля по инициативе турецкой стороны. Главной темой разговора стала ситуация в сирийской провинции Идлиб. Стороны обменялись мнениями по поводу происходящего в Идлибской зоне деэскалации и попытались найти приемлемый выход из сложившегося положения.»Владимир Путин выразил серьёзную обеспокоенность продолжающимися агрессивными действиями экстремистских группировок. Акцентирована необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики», — сообщает пресс-служба Кремля.Что случилось?Напомним, что на этой неделе ситуация в Идлибе резко обострилась. Боевики сбили несколько вертолётов правительственных войск Сирии, а также осуществили попытку штурма двух населённых пунктов при активной поддержке турецкой артиллерии. В ответ Россия задействовала военную авиацию и нанесла удары с воздуха по позициям боевиков, остановив тем самым их наступление.Обзор военных действий в Сирии на сегодня, 22 февраляАрабские СМИ сообщают о массированной атаке, которой подверглась российская авиабаза Хмеймим. По их данным неопознанные истребители, зайдя со стороны Средиземного моря, выпустили по аэродрому ракеты класса «воздух-поверхность».

Сирийское государственное телевидение вчера вечером сообщило, что город Джебла, располагающийся на побережье неподалеку от российской авиабазы, подвергся ракетному обстрелу со стороны Средиземного моря.«Накануне вечером была активизирована система ПВО Сирийской Арабской Республики на западе страны. В материалах сирийского телевидения сообщается о том, что неизвестными силами был осуществлён обстрел окрестностей Джеблы, расположенной в провинции Латакия. Напомним, что в Латакии располагается авиабаза ВКС РФ Хмеймим. Джебла располагается неподалёку от места дислокации российских военнослужащих. Особое внимание обращает на себя тот факт, что ракетный удар наносился, как сообщают сирийские источники, со стороны Средиземного моря. Эта информация подтверждена САА. При этом нет данных относительно того, с каких именно средств были выпущены ракеты. По некоторым данным речь идёт об авиации, которая наносила удар по инфраструктуре правительственных сил страны. В материалах на данный момент не сообщается, насколько эффективно отработали расчёты ПВО Сирии в плане перехвата ракет неприятеля», — пишет издание «Военное обозрение».Помимо этого, немногим более суток по расположению авиабазу Хмеймим со стороны городаСогласно данным источников, по российским военным было выпущено не менее 7 ракет, при этом, нападение производилось со стороны города Джиср-эш-Шугу, где за несколько часов до этого были замечены боевики. По информации местных источников по аэродрому было выпущено 7 ракет.Учитывая расстояние, на такую дальность могли стрелять лишь турецкие РСЗО T-122 Sakarya. Примечательно, что это нападение последовало сразу же после заявления Анкары о готовности разорвать имеющиеся между Турцией и Россией соглашения по Сирии.Системы ПВО авиабазы Хмеймим отразили ракетный удар из Идлиба. После обстрела в воздух были подняты самолеты ВКС РФ, которые отработали по огневым позициям, откуда были осуществлены пуски ракет.