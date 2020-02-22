Уральский ученый нашел возможность остановить болезнь Заворотнюк

Ученый из Уральского государственного медицинского университета разрабатывает новый метод лечения агрессивной опухоли мозга или глиобластомы. Он основан на генной инженерии, сообщили в Фонде содействия инновациям в Свердловской области.Принципиально новый подход к терапии онкологических заболеваний предлагает преподаватель кафедры медицинской биологии и генетики Всеволод Мелехин. Он провел доклинические исследования, показавшие, что ген Клото, отвечающий за продолжительность жизни и обладающий противораковым действием, точечно воздействует на патологию, снижая активность опухолевых клеток. Под воздействием подселенного гена глиобластома перестает синтезировать новые клетки, а старые попросту гибнут.Результаты позволяют надеяться, что со временем на основе этой разработки будет создано отдельное направление для лечения онкологии. Правда, пока до создания лекарства от самого агрессивного вида рака мозга еще далеко.Стоит отметить, что уральские ученые — единственные в России, кто начал изучать потенциал гена Клото как супрессора опухолевых клеток.Новости сегодня об Анастасии Заворотнюк: состояние здоровьяСейчас со злокачественной опухолью, по данным СМИ, борется Анастасия Заворотнюк. Официальной информации о ее заболевании и состоянии здоровья нет. Осенью 2019 года ходили слухи о том, что звезда пошла на поправку.

Анна Стрюкова выложила в Instagram stories со снимком из Сикстинской капеллы, однако, делать это нельзя было. Дочь Заворотнюк нарушила запрет Ватикана, ведь чиновники ограничили возможность фотографирования в бывшей домовой церкви. И хоть штрафов за нарушение запрета не предусмотрено, смотритель капеллы имеет право изъять камеру до конца посещения или вовсе попросить покинуть помещение.Для посещения капеллы существует два главных правила — громко не разговаривать и не фотографировать и смотрители крайне строго следят за исполнением. Однако, из-за большого потока туристов не всегда получается. Беда не приходит одна, ведь из-за нарушения запрета, дочь онкобольной Заворотнюк Анна может впасть в немилость чиновников Ватикана. Похоже, Анастасии Заворотнюк стало лучше, раз Анна отправилась в путешествие. Ведь именно на радостях и можно забыть о серьезном запрете, в попытках поделиться красивыми снимками.Несмотря на то, что многие осуждают Анну за отдых, дочь Заворотнюк не теряет оптимизма и продолжает радовать поклонниками красивыми фотографиями. Семья Анастасии Заворотнюк предпочитает не комментировать состояние актрисы. Известно лишь то, что Анастасия борется с онкологией, но насколько успешно лечение — неизвестно. Из-за отсутствия информации и появляется множество догадок в СМИ относительно здоровья актрисы.