22 февраля отмечается важная родительская суббота

Вселенская Мясопустная родительская суббота в 2020 году отмечается 22 февраля. В этот день у православных принято молиться за усопших близких, в первую очередь нужно помолиться за покойных родителей. Верующие просят отпустить все земные грехи умерших родственников.История родительской субботы и традицииВселенская (мясопустная) родительская суббота была установлена в V веке, в апостольские времена. В Иерусалимском уставе, который составил Савва Освященный, говорится о древнейшем предании и обыкновении древних христиан стекаться в определенные дни на кладбище, чтобы помянуть умерших. Письменное доказательство этого дошло до нас из IV века.Суббота как день поминания был выбран не случайно. Воскресенье после Вселенской (мясопустной) родительской субботы посвящено воспоминаниям и молитвам о Страшном суде Христовом. Поэтому в субботу (в день, который предшествует суду Христову) молятся не только за живых членов своей семьи, но и за всех, от века умерших, а также за тех, кто скончался внезапной смертью и остался без законного погребения. Молящиеся просят Господа об их помиловании. Таким образом Церковь дает шанс на спасение души каждого усопшего.В Мясопустную субботу обычно пекут блины. По обычаю первый блин оставляют перед иконой, а второй ставится на подоконнике. Желательно отнести несколько блинов в церковь или раздать беднякам. Праздник принято встречать в чистом доме. Под строгим запретом мясные продукты.Родительская суббота 22 февраля: что нельзя делатьНа Мясопустную субботу запрещено злоупотреблять спиртным, ругаться, сквернословить и рукоприкладствовать. С родительской субботой связаны приметы: нельзя стричь волосы, а также следует воздержаться от покупки обуви, она будет неудачной. Женитьба в этот день пророчит беду, а из-за брошенного на улице мусора могут случиться денежные потери. Финансовые проблемы грозят, если поднять оброненные кем-то деньги.

22 февраля нельзя девушке говорить комплименты, иначе она может лишиться своей красоты. В этот день не рекомендуется хвалить детей за усердие или успехи в учебе. Считается, что после этого они станут хуже учиться.Чем Вселенская родительская суббота отличается от остальных?Тем, что принято поминать вообще всех крещеных христиан. Всего таких суббот в году две: мясопустная и Троицкая. В эти два дня в церкви совершаются вселенские панихиды. Это особое заупокойное богослужение, на котором верующие молятся об успокоении умерших и просят у Бога для них прощения грехов и милосердия.Как поминать умерших в родительскую субботу?В родительскую субботу принято посещать храм и молиться об усопших родственниках. Можно заказать сорокоуст или литургию.Но если посетить храм не получается, можно подать записку об упокоении с именами близких, умерших в пятницу, накануне родительской субботы. Помолиться можно и дома у иконы (молитвы об усопших есть в каждом молитвослове). Также усопших можно поминать, читая Псалтырь, или прочесть канон об упокоении.Родительские субботы в 2020 году: датыДобавим, что Богослужение этого дня – образец для последующих поминальных суббот на второй, третьей, четвертой неделе Великого Поста: 14 марта, 21 марта и 28 марта.Также в этом году нас ждут Троицкая Суббота (6 июня) и Димитриевская Суббота (7 ноября).Накануне родительской субботы, то есть вечером в пятницу, в православных храмах служится великая панихида, которую также называют греческим словом «парастас». В саму субботу, утром, служат заупокойную Божественную литургию, после нее – общую панихиду.На парастас или на заупокойную Божественную литургию можно подать записки об упокоении с именами близких вашему сердцу умерших. А еще в этот день, по старой церковной традиции, прихожане приносят в храм еду – «на канон» (или «на канун»). Это постные продукты, вино (кагор) для совершения Литургии.