Когда сойдутся пять двоек... Что предсказала Ванга на 22.02.2020

Российские СМИ публикуют информацию о якобы неизвестном ранее предсказании ясновидящей Ванги.

Российские СМИ публикуют информацию о якобы неизвестном ранее предсказании ясновидящей Ванги, передает zakon.kz. ИА «Экспресс-Новости» пишет о том, что день 22.02.2020 Ванга назвала роковым.

Она утверждала, что он станет поворотным для всего человечества. Об этом пророчестве стало известно недавно. Якобы Ванга настаивала о неразглашении некоторых предсказаний до наступления года металлической крысы. И только недавно ее близкие родственники сделали сенсационное заявление о некоторых, неизвестных до этого, предсказаниях.

Ванга сообщала, что день пяти двоек надо пережить. По ее словам, пепел покроет землю, вода выйдет из берегов. Также упоминается и о каком-то заболевании. По словам личного переводчика Ванги Стояна Петрова, речь идет о забытом недуге, который поразит все человечество.

Ванга сказала, что распространится он с юга и захватит все человечество. Погибнуть от этой инфекции могут сотни миллионов человек. Связана болезнь может быть с солнечной активностью. Многие конечно же сразу вспоминают коронавирус. И это заболевание в какой-то степени является забытым, поскольку открыт вирус был в 1965 году.

Говорила Ванга и о космической катастрофе. Она предсказала столкновение астероида с Землей. Когда-то она увидела, что это событие состоится именно в день пяти двоек. Она сообщала, что огромные территории исчезнут с лица земли, а живые позавидуют мертвым. Прорицательница упомянула и о том, что большое тело прилетит на Землю и ударится об воду.

Дату 22.02.2020 прорицательница связывала с катаклизмами, которые могут коснутся всей планеты. Она не сомневалась в том, что выжить смогут только добрые люди, злым суждено умереть. В свою очередь, астрономы над предсказанием смеются, пишет cheltv.ru. Наибольшую опасность для Земли представлял астероид PZ39, который был достаточно близко к земной орбите, но уже миновал ее 15 февраля.

В следующий раз он будет пролетать мимо только через 55 лет. Правда, сегодня, утром 21 февраля появилась новость о метеорите, сгоревшем в небе Карелии, но небесный болид не принес никаких разрушений. Скептики говорят, что предсказания Ванги просто удобны в толковании, и их можно интерпретировать как угодно.

К тому же стоит задуматься над тем, насколько были честны очевидцы, которые записывали ее слова. Хотя, возможно, под днем пяти двоек Ванга имела в виду дату 22.12.2020…