Турция подтвердила, что США могут направить ей Patriot для поддержки в Идлибе

«США заявляют о том, что они нас поддерживают в Идлибе. Речь не идёт о появлении там американских военнослужащих. Нам может быть оказана поддержка в виде поставок ЗРК Patriot», — цитирует его ТАСС.

Глава турецкого Минобороны заявил, что приобретённые республикой у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 будут введены в эксплуатацию. «Мы следуем правилам игры, исходя из принципов. Были заявления из разряда «вы не можете их купить, вы не можете их себе поставить». Наш президент дал соответствующий необходимый ответ и принял С-400. Никто не должен сомневаться, что С-400 будут введены в эксплуатацию. Работы начнутся приблизительно в апреле», — сказал он.

Министр также не исключил, что ВС республики будут выведены из Сирии лишь после проведения «легитимных выборов» в этой стране. «Вот будет конституция, пройдут легитимные выборы, придёт легитимное правительство, появится демократическое государство, вот тогда все займут все места, и мы сделаем это. Когда будет демократическое руководство, тогда Турция выйдет», — сказал он.