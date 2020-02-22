Эммануэль МакронФото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон предрек Европе новую волну мигрантов. По его словам, это произойдет из-за боевых действий в сирийской провинции Идлиб, передает ТАСС.

«В результате столкновений в Идлибе нам грозит новый миграционный кризис», — сказал Макрон. Он добавил, что некоторые неправительственные организации оценивают возможное число беженцев в два миллиона. Также лидер призвал к скорейшему проведению четырехсторонней встречи глав Франции, России, Турции и Германии.

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