Бывший священник Грозовский осужден за педофилию

Бывший настоятель храма Иоанна Воина в поселке Малое Верево Ленинградской области Глеб Грозовский утром в среду, 17 января, осужден на 14 лет колонии строгого режима за педофилию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным следствия и суда, летом 2009 года Грозовский в православном детском лагере в Ленинградской области, совершил в отношении малолетней девочки действия сексуального характера. А в июне 2013 года в лагере православного детско-юношеского клуба на греческом острове Кос надругался над двумя девочками 9 и 12 лет.

«Осенью 2013 года священнослужитель Грозовский был объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 21 сентября 2014 года на основании запроса об экстрадиции он был задержан компетентными органами Государства Израиль и заключен под стражу, а 7 сентября 2016 года экстрадирован в Россию», — напомнила представитель СКР.

В ноябре 2013 года священник Указом Санкт-Петербургской митрополии был запрещен в служении, и выведен за штат Гатчинской епархии.

Следствие считает, что Грозовский, пытаясь избежать уголовной ответственности за содеянное, с помощью родственников и знакомых, используя российские и израильские средства массовой информации, организовал кампанию по обвинению следственных органов в фальсификации материалов уголовного дела, давлении на свидетелей и малолетних потерпевших. При этом он утверждал, что привлечен к уголовной ответственности по политическим мотивам, в связи с его общественной и религиозной деятельностью. Но ни на следствии, ни в суде это не нашло подтверждения, — подчеркнул представитель СКР.

Сразу после оглашения приговора Грозовский заявил журналистам, что будет его обжаловать. Виновным он себя не признал.

17 января 2018